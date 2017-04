Politiesteunpunt gemeentehuis in gebruik genomen

Een grote politiemacht heeft gisteren het politiesteunpunt in het gemeentehuis officieel in gebruik genomen. De twee kantoren zijn in principe werkplekken voor de wijkagenten. Zij zitten nu samen met de ambtenaren waar ze regelmatig contact mee hebben onder een dak. Burgers kunnen er alleen op afspraak terecht en voor aangiftes moet men in principe naar het bureau in Bergen op Zoom. Aangehouden personen gaan ook mee de brug over.

Het steunpunt werkt op afspraak. Zomaar binnenwandelen gaat niet. Aangifte doen kan in principe alleen in Bergen op Zoom of via de website van de politie. Om personen die vanwege hun leeftijd of om andere redenen minder mobiel zijn, is het wel mogelijk om op Tholen te blijven. In de regel zullen agenten dan aan huis komen om de aangifte op te nemen.

Meer persoonlijk contact

Smaardijk spreekt van een verbetering voor inwoners van Tholen, de gemeente en de politie zelf. De agenten en ambtenaren overleggen regelmatig en zitten vanaf nu in een gebouw. ,,Minder mailen en meer persoonlijk contact", zegt een lachende wijkagente Suzanne Kastelijn. Ze is blij met haar nieuwe werkplek. Al zal ze, als alles goed gaat, er niet veel zijn. Smaardijk: ,,Buiten, daar gebeurt het."

Geen geschikte plek

In de praktijk zal het steunpunt dus met name worden gebruikt voor administratieve handelingen en gesprekken tussen agenten en ambtenaren. Daarbij komt dat voor jeugdige overtreders geldt dat de politie die liever naar het gemeentehuis laat komen en niet naar het echte bureau in Bergen op Zoom. Echte boeven worden altijd mee de brug over genomen. De politie vindt het gemeentehuis, zeker tijdens kantooruren, geen geschikte plek om aangehouden personen in te houden. De agenten die 112-diensten draaien buiten kantooruren hebben altijd toegang tot de kantoren, ook 's nachts.