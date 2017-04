Smerdiekenaar (20) komt om bij ongeval A29

Een 20-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sint Maartensdijk is maandagochtend bij een aanrijding op de A29 bij de Haringvlietbrug om het leven gekomen. Hij botste met zijn vrachtwagen op een stilstaande vrachtwagen voor hem. Het verkeer op de brug wachtte op dat moment voor de brug die open stond.

Op foto's is te zien dat er van de cabine weinig meer over is. De jongen is bekneld geraakt en ter plekke gestorven, meldt de politie.