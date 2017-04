Klachtenstroom afvalinzameling opgedroogd

Niet alleen plastic afval, ook oud papier wordt in Tholen aanzienlijk méér gescheiden sinds de grijze afvalbak nog maar eens in de vier weken wordt geleegd. Om van gft-afval nog maar te zwijgen. Veel inwoners waren er tevoren van overtuigd dat na zo'n periode hun afvalbak aan alle kanten zou uitpuilen. Maar na de eerste maand is de klachtenstroom bij de gemeente opgedroogd. Maandag start een experiment waarbij inwoners proberen om honderd dagen lang volledig zónder restafval te leven.

De nieuwe inzamelmethode levert na bijna drie maanden zichtbaar resultaat op. In de maand februari is 51 procent van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden. Vorig jaar was dat in dezelfde maand 31 procent, meldt de gemeente. Het aandeel van het gft-afval steeg van zestien naar dertig procent (101 naar 173 ton), dat van oud papier van twaalf naar vijftien procent (75 naar 85 ton) en van kunststof verpakkingen van twee naar zes procent (12 naar 34 ton).

Tendens

Deze februarimaand werd 44 ton huishoudelijk afval mínder ingezameld dan in februari vorig jaar, respectievelijk 571 en 615 ton. Cijfers van één maand moeten met voorzichtigheid bezien worden, maar ze geven wel een tendens aan.

Meer over de afvalinzameling in de Eendrachtbode van 30 maart.

Foto: Zaterdag kon men een gratis zak met compost ophalen bij de milieustraat in Sint-Maartensdijk.