Plannen voor zwemwedstrijd Stavenisse naar Sint-Annaland

Marcel van Eenennaam uit Stavenisse wil deze zomer een zwemtocht van Stavenisse naar Sint-Annaland organiseren om geld in te zamelen voor de restauratie van de Hervormde kerk in Stavenisse. Maar eerst moeten de gemeente en Rijkswaterstaat de vergunningen nog afgeven.

Van Eenennaam: ,,We kunnen de prachtige kerk niet laten wegrotten." Hij is er zelf niet eens een regelmatige kerkganger, maar wil graag iets doen om de restauratie mogelijk te maken. Tegelijk is hij zelf ook geen waterrat. ,,Ik dacht, laat ik eens wat verzinnen om de kerk te spekken. Als ik zie hoe die er aan toe is, dan wil ik dit goede doel graag sponsoren. Ik hoop een paar duizend euro op te halen."

Meerdere afstanden

De eerste zwemmers moeten zaterdag 19 augustus om half elf bij het Veer in het water. Het eindpunt is het strandje bij Sint-Annaland. De eerste zwemmers leggen 7,8 kilometer af. Andere afstanden zijn 4,5-2,5 en 1 kilometer. Het idee is dat de deelnemers zich laten sponsoren door familie, bedrijven of bekenden. Van Eenennaam heeft de vergunningaanvragen vorige week bij de gemeente en Rijkswaterstaat ingediend.

Niet door vaarwater

Deze route is nog niet eerder voor een officiële zwemtocht gebruikt. De Stavenissenaar heeft er vertrouwen in. ,,Het is zeker niet gevaarlijker dan de andere tochten die op de Oosterschelde gehouden worden. Er is genoeg ruimte tussen de groene boeien en de kant. We gaan dan met de stroom mee en hoeven niet door vaarwater." De datum opzich is nog wel onder voorbehoud. ,,De reddingsboten van de KNRM moeten die dag wel kunnen", vertelt Van Eenennaam.

Foto: In 2015 was er een zwemtocht van Strijenham naar Yerseke. Daar deden ook verschillende Tholenaren aan mee.