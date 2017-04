Ingenieur Dirk van Dalen woont lekker rustig in De Sluis

Op zijn LinkedIn-profiel staat thermodynamica als specialisme genoemd. De in het buurtschap De Sluis woonachtige ingenieur Dirk van Dalen (68) is zoveel meer dan dat. Een verstokt roker in ieder geval. Hij zou moeten stoppen, zegt ie zelf. Gelukkig kent Van Dalen een Chinese techniek om de negatieve effecten van zijn verslaving onder controle te houden. ,,Na een oefening van zeven minuten heb ik een uur lang het gevoel dat ik nooit gerookt heb.''

Alledaags is Van Dalen zeker niet. Saai nog minder. Zijn betoog is soms wat lastig te volgen, met breed uitwaaierende zinnen en details die er minder toe doen. Misschien heeft ie dat van zijn pleegvader Louw Geuze, een verhalenverteller pur sang. Geuze was bij zijn leven een bekend man in de polder. Landarbeider, opperman in de bouw en een fervent jager zonder akte, een stroper zogezegd.

Ongehuwde moeder

Zijn pleegmoeder Wilhelmina Houwaard was een zus van zijn biologische moeder in Den Haag. Van Dalen stipt het kort aan, in een bijzin. Ongehuwde moeder, destijds ook in de grote stad een niet geaccepteerd fenomeen. Binnen een paar weken woonde Dirk in Anna Jacobapolder, bij Louw en Mien. Dat huisje is er niet meer. Of Dirk weet niet meer waar het is. Eén van de twee.

Konijnen in veiligheid

Eén van zijn vroegste herinneringen is de Ramp. Een buurmeisje kwam aan de deur vertellen dat de kade in Flupland blank stond. ,,Terwijl het eb had moeten zijn.'' Niet veel later bereikte het water de polder. Dirk weet nog hoe Louw de konijnen in veiligheid bracht op zolder en hem op de schouders nam, weg van het wassende water. Er is één geluid dat Dirk altijd is bijgebleven uit die angstige uren. ,,De kolenkachel ging sissend uit. Dat vergeet ik nooit meer.''

Lees het hele verhaal met Dirk van Dalen in de serie van Anna Jacobapolder tot Tholen in de Eendrachtbode van 30 maart.