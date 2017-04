De open atelierroute telt dit jaar 14 deelnemers. Het is uitgebreid met vier kunstenaars. Die komen allemaal uit Sint-Annaland. Elke eerste zaterdag van de maand hangt bij de deelnemers de vlag uit. Belangstellenden kunnen dan een van de ateliers bezoeken. Als extraatje opent op 30 juni een tentoonstelling van tien kunstenaars in het atrium in het gemeentehuis.