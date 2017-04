Binnenbrand door hennepkwekerij

De binnenbrand in een rijtjeswoning aan de Burg, van Vrijberghestraat in Tholen is gisteravond veroorzaakt door een hennepkwekerij. Toen de brand gemeld werd was niet duidelijk of er nog iemand binnen was. Dat bleek niet het geval. De bewoner is later aangehouden en overgebracht naar de politiecel in Breda waar hij vandaag wordt verhoord. Voor de brand werd niet alleen de blusgroep van Tholen opgeroepen, maar ook die van Sint-Maartensdijk en de ladderwagen uit Bergen op Zoom. Ook de ambulance was ter plaatse. Met een hogedrukspuit kon het vuur worden geblust. De bewoner kwam rond tien over elf weer thuis en werd eerst opgevangen door de brandweer.