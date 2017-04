Bewoner ontkent betrokkenheid hennepkwekerij Tholen

De bewoner van de woning in de Burg. Vrijberghestraat in Tholen ontkent dat hij betrokken is bij de hennepkwekerij waar maandagavond brand uitbrak. Dat meldde de politie gisteren.

De bewoner werd na de brand op de verdieping van zijn woning overgebracht naar de cel in Breda. Daar is hij dinsdag verhoord. Volgens een woordvoerder van de politie ontkent de man dat hij betrokken is bij het kweken van hennep in zijn woning. Dinsdag werden ook alle restanten van de kwekerij opgeruimd en alle toebehoren vernietigd. Delta doet aangifte van het illegaal aftappen van stroom.

Commotie

De brand zorgde maandag rond half elf 's avonds voor de nodige commotie. Buren moesten op last van de politie hun woning verlaten. De meldkamer schaalde de binnenbrand op omdat het een rijtjeswoning betreft. De blusgroep Tholen kon met een paar stralen hogedruk de brand snel blussen. Er was nog geen sprake van een uitslaande brand, wel kwam was er veel rook. Tijdens het blussen ontdekten ze de vermoedelijke oorzaak van de brand toen er een hennepkwekerij werd aangetroffen. De tankautospuit van Sint-Maartensdijk verleende assistentie. Ook de ladderwagen uit Bergen op Zoom werd opgeroepen en de ambulance was ter plaatse.

Eerst was niet duidelijk of er iemand in de woning aanwezig was. Dat bleek niet het geval. Waar de bewoner wel was, was ook niet duidelijk. Om tien over elf kwam hij terug en werd opgevangen door een brandweerman en een van de omstanders die de man kende. Nadat de brand was geblust werden ventilatoren ingezet om de rook uit de woning en die van de buren te verdrijven. Rond kwart over elf werd het sein brand meester gegeven.