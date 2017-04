Pluimpot betaalt achterstallige toeristenbelasting

Camping de Pluimpot heeft de achterstallige toeristenbelasting van 148.000 euro betaald. Dat meldt de gemeente. De belasting inclusief andere kosten is nu afgelost. Eerder was afgesproken dat de betalingen half maart voldaan zouden zijn.

In januari is na besprekingen in de gemeenteraad met Pluimpot eigenaar Jeroen Knols overeen gekomen dat hij de bijna anderhalve ton in termijnen zou betalen. Toen vorig jaar de omvang van de openstaande toeristenbelasting naar buiten kwam, reageerden andere recreatieondernemers gezamenlijk in een brief bang te zijn voor imagoschade als de Pluimpot niet snel zou betalen.