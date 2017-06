Yvonne Marinissen: ’Iedereen helpt elkaar in Stavenisse’

Vol lof spreekt Yvonne Marinissen (47) over haar dorp Stavenisse. Ze is er geboren en getogen en heeft niets dan goede herinneringen aan haar woonplaats. ,,Ik vind het een luxe om hier te wonen. We leven in een nationaal park."

Marinissen is een vrijwilliger in hart en nieren. Dat is ze bij de Hervormde Gemeente in haar dorp, jeugdhonk Tonk! en het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk. Haar betaalde baan heeft ze op het gemeentehuis. Ze behandelt de aanvragen voor de Koninklijke onderscheidingen.

