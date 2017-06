SPS en Tholense Boys onderuit in titelstrijd

De deceptie was groot, zaterdagmiddag in Poortvliet. SPS had aan een gelijkspel voldoende om na 21 jaar weer een kampioenschap te behalen. Maar tien minuten voor het einde scoorde tegenstander Wemeldinge 0-1 en is daardoor tot op twee punten genaderd. Komende zaterdag uit bij ZSC moet er gewonnen worden, wil SPS verzekerd zijn van rechtstreekse promotie. In Dongen liet ook Tholense Boys een steek vallen, door in de laatste wedstrijd gelijk te spelen (2-2) tegen Olympia. De voorsprong op Zwaluwe, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, is tot één punt geslonken en de titel voor Tholen is daarmee allerminst zeker.