Thoolse dj wint gouden plaat: Iets om bij stil te staan

Freek Geuze uit Tholen heeft samen met Johan Vermeulen uit Bergen op Zoom een gouden plaat gekregen. Hun nummer 'Every Single Piece' is 20.000 keer verkocht. Ook voor dj's is een gouden plaat nog een mooie bekroning op hard werken.

,,Dit is natuurlijk te gek. Voor ons was het geen verrassing, maar het is mooi als je plaat zo'n status bereikt. Dat is wel iets om bij stil te staan." Geuze en Vermeulen treden sinds 2004 op als het duo Redondo. Ze zijn op Zuid-Amerika en Australië na over heel de wereld geweest om optredens te geven.

Knallen

Ze maken house. ,,In de breedste zin van het woord", vertelt Geuze. ,,Als we op een strandfeest openen spelen we wat rustiger. Als we afsluiten op een festival, dan knallen we. We maken geen EDM als Martin Garrix of Hardwell." De twee willen ze onderscheiden van de wereldberoemde Nederlandse dj's. ,,Bij ons ligt de nadruk meer op dansen in plaats van springen."