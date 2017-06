Oud-Tholenaar jogt 89 kilometer voor goede doel in Zuid-Afrika

Toen Johan van den Boogaart bijna zeven jaar geleden de Zuid-Afrikaanse ultramarathon op Youtube zag, dacht hij het al: ,,Hier moet ik aan meedoen." Nog enkele weken en dan stapt hij in het vliegtuig om geld op te halen voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een sportieve prestatie te leveren. De oud-Tholenaar heeft er zin in: ,,Eindelijk is het zover."

Het vliegticket is geboekt en het inschrijfgeld betaald. Over drie weken vliegt Johan met zijn vrouw Marieke naar Zuid-Afrika voor de Comrades Marathon. Om half zes 's ochtends klinken kanonschoten in Durban en elf uur later moet iedereen in Maritzburg binnen zijn. Miljoenen mensen kijken het op televisie, honderdduizenden staan langs het parcours.

Velen halen finish niet

Van de kleine 20.000 lopers die zich inschrijven, haalt een derde de finish. In het verleden zijn er zelfs deelnemers overleden. De 89-kilometer lange tocht is heuvelachtig. Het ene jaar is er een Uprun (naar de heuvels), het andere jaar een Downrun. Zo'n loop naar beneden lijkt misschien minder inspannend, maar dat klopt volgens Johan niet. ,,Als je heuvel af loopt, moet je constant remmen. Dat kost je veel energie. De volgende dag heb je er al helemaal last van."