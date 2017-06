Bouw zonnepark Ceresweg Tholen start binnen jaar

Energiemaatschappij Eneco heeft de subsidie voor een slordige 50.000 zonnepanelen ontvangen en wil binnen een jaar het park aan de Ceresweg in Tholen gaan aanleggen. Eneco en grondeigenaar Aad Geluk investeren vijftien miljoen in de aanleg. De subsidie wordt achteraf berekend op het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de geleverde stroom. De looptijd is vijftien jaar. Eenmaal in bedrijf leveren de panelen stroom voor 4500 huishoudens.

Binnen een jaar verschijnen er dus duizenden glinsterende panelen in de polder net buiten Tholen. Niet iedereen is er blij mee. Zo procedeerde de nabij wonende veehouder Vissers tegen de komst van het 17-hectare grote zonnepark, maar tevergeefs. Hij vreest dat ganzen het gras voor zijn koeien zouden opvreten als er zoveel groen in de buurt verdwijnt. De rechter verklaarde zijn bezwaren ongegrond.

Eneco gaat nu partijen zoeken om het park aan te leggen. Na oplevering zal het jaarlijks ongeveer 4500 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Ter vergelijking: de gemeente Tholen telt 10.000 huishoudens. Het zonnepark wordt gebouwd op grond van Maatschap Geluk. Eigenaar Aad Geluk is blij met deze ontwikkeling. ,,Dit was de belangrijkste pijler die we nog misten om dit plan, hopelijk, een succes te laten worden." Hij zegt bewust 'hopelijk'. ,,Er is weinig meer in de weg gelegd, maar van zekerheid spreken, kan gevaarlijk zijn. Je weet nooit wat voor ongewisse zaken er nog komen."

Subsidie fluctueert

Eneco greep eerder naast de Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie (SDE+) die het bedrijf nu wel heeft gehad. Het uitgangspunt is dat de SDE+ het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie dekt. Vanwege dat systeem fluctueert de subsidie en is het geen som met geld die Eneco en Geluk samen krijgen. ,,Het is een theoretische subsidie", legt Geluk uit. ,,Het zorgt er in ieder geval voor dat je niet onder je kostprijs hoeft te gaan. Je investering blijft rendabel."

Eneco nam het project vorig jaar van Delta over dat er drie jaar geleden mee begon. Bij de bekendmaking van de plannen destijds zou het het grootste zonnepark van Nederland worden. Inmiddels zijn er al wel grotere projecten gepland.