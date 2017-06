Rij met fans voor Bart Nieuwkoop

Dat Bart Nieuwkoop goed kan voetballen staat na het kampioenschap van zijn club Feyenoord als een paal boven water. Maar Bart kan ook signeren en poseren. Als een professional. Dat bleek bij de presentatie van het boek Feyenoord Onvergetelijk bij boekhandel Dieleman vanavond in Tholen. Fans van de club uit de directe omgeving, maar ook uit Willemstad en Rotterdam kwamen er op af. Voor een krabbel in het boek of op een papiertje, op een shirt of op een flesje bier. Of ze gingen met hem op de foto. Voor velen een onvergetelijke avond. De rij was lan, maar het wachten werd beloond. De speler, groot gebracht bij Tholense Boys, was weer even thuis. Voor zijn oude club was 250 euro, vijf euro per verkocht boek.