Studenten openen zomerconcerten zwaar klassiek

Ons orkest is normaal gesproken bijna twee keer zo groot, zei de dirigent van het Zeeuws Studentenorkest. Het gezelschap trapte zaterdagmiddag de reeks zomerconcerten af in de koorkerk in de Grote Kerk in Tholen. Veel studenten hadden versterk laten gaan, waardoor het programma korter was. Omdat op voorhand het optreden langer zou duren, kwam het nu uit op het gebruikelijke half uur voor de gratis toegankelijke concerten. De koorkerk zat vol en de studenten kregen een groots applaus.