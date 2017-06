Gemeente bezuinigt minder dan gehoopt op sportvelden

Bijna vier jaar is eraan gewerkt en nu is de finale in zicht: de overdracht van het beheer van de korfbal- en voetbalaccommodaties aan een gezamenlijke sportstichting. De gemeente bespaart er jaarlijks 47.700 euro mee, 53.300 euro minder dan gepland.

Gaandeweg het traject werd echter duidelijk, dat de bezuinigingsopgave erg fors was, erkennen b. en w., zodat ze flink wat water in de wijn hebben gedaan. Het gemeentebestuur is vol lof over het zeer positieve maatschappelijk effect van de overdracht. ,,De samenleving neemt de verantwoordelijkheid op zich en er ontstaat een samenwerking tussen zeven voetbalverenigingen en 1 korfbalvereniging. Dat is een kwaliteitsimpuls'', zeggen b. en w. "

Vele honderden voetballers en supporters van allerlei leeftijden vinden elke week hun ontspanning op en langs de velden. De velden e.d. vergen echter veel aan onderhoud en met een beperkter budget, wil de gemeenteraad die volledige last niet blijven dragen. De verenigingen betalen wel huur, maar dan nog moet er teveel geld bij uit de gemeentekas. De tennisaccommodaties zijn al geprivatiseerd en voor de twee zwembaden wordt ook een grotere inzet van vrijwilligers verwacht om de kosten te drukken. Tijdens een raadscommissievergadering van 4 september 2013, dus bijna vier jaar geleden, deed de Thoolse Voetbal Federatie (TVF) het voorstel aan de gemeente om met een breed gedragen voorstel te komen.

Vier voetbalbestuurders, ambtenaar sportzaken Jordy Reuvers, wethouder van sportzaken Kees van Dis en een financieel consulent hebben bijna vier jaar over het voorstel gedaan, dat dinsdagavond door de commissie samenleving besproken wordt. Een echt poldermodel dus, waarbij zeker niet over één nacht ijs is gegaan. Integendeel, in januari zou het voorstel behandeld worden, maar toen vroeg TVF opnieuw om uitstel. Nu ligt er echter een gezamenlijk voorstel van TVF en b. en w.

