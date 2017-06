Een bestelauto is woensdagavond in de Rijkebuurtseweg bij Stavenisse tegen een boom gebotst. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat de brandweer hem uit de auto had bevrijd. Ook de traumahelikopter landde nog aan de Moggershilseweg. De brandweer van Stavenisse en Sint-Annaland waren voor het ongeval uitgerukt, evenals twee politiewagens.