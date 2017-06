Cent en Marie Noorthoek uit Flupland 65 jaar getrouwd

Het begon met een anoniem briefje. ,,Maar ze wist wel van wie het was", zegt een glunderende Cent Noorthoek. Na twee jaar verkering trouwden ze. Maandag was het 65 jaar geleden dat hij en zijn vrouw Marie elkaar het ja-woord gaven.

,,Tegenwoordig gaat het allemaal zo vlug." Cent Noorthoek heeft het over de tijd, de snelheid waarmee een dag voorbij gaat. ,,Vroeger, als je werkte op het land, keek je uit naar de avond. Nu zit ik een hele dag op mijn plek en is het zo voorbij." Dat zei hij maandag en dat was dan ook wel een speciale dag. Op 29 mei was het 65 jaar geleden dat hij en zijn vrouw Marie in het huwelijksbootje traden.

