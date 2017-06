Leven in Anna Jacobapolder voelt als vakantie voor zangeres Monique de Rooij

De 48-jarige Monique de Rooij groeide op in Hoeven en verhuisde naar Anna Jacobapolder voor de liefde. Ze werkt fulltime bij Blokker, maar haar diepste wens is om haar brood te verdienen met een zangcarrière. ,,Ik heb tientallen jaren niet laten zien wie ik echt ben. Dat probeer ik nu wel te doen door middel van mijn liedjes."

De fascinatie voor muziek begon al in haar vroege jeugd in Hoeven. ,,Ik zong altijd en overal. Voor de spiegel in een borstel, wandelend door het bos en samen met vriendinnen zongen we de liedjes van de band LUV op het schoolplein." Op haar basisschool in Hoeven voelde Monique zich een buitenbeentje. Ze besloot naar een andere basisschool in Sint Willebrord te gaan voor een frisse start. De wens om van zingen haar carrière te maken was toen al sterk.

Lees het hele verhaal met Monique de Rooij in de Eendrachtbode van 1 juni.