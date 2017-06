Straten krijgen nieuwe naam op Tholen

De oprit tussen de rotonde aan de Ten Ankerweg en de Wal heet voortaan Bastion. Dat is al in mei 2011 vastgesteld maar nu formeel vastgelegd. In Tholen wordt dit stukje de schok genoemd. Door het plan Vestetuin verdwijnen de namen Edisonweg en Wattstraat (ze verwezen naar het industriële karakter van het gebied dat voor een groot deel op de schop is gegaan). De garages zijn vernummerd naar Linie. Ook de ligging van de Ampère- en de Voltstraat veranderde.

In Sint-Maartensdijk is er voortaan de Nieuwe Poort. Zo heet het stukje weg op het bedrijventerrein vanaf de rotonde Sportlaan/Nijverheidsweg in zuidelijke richting naar het dijkje van de Geertruidapolder. Het loopt nu nog dood, maar de naam Nieuwe Poort verwijst volgens de gemeente wel naar de toekomst, namelijk naar de nieuwe woonwijk die in de Geertruidapolder zou moeten verrijzen.