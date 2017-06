Anja Geldof uit Tholen koninklijk onderscheiden

Anja Geldof (tweede van rechts) uit Tholen is zaterdag koninklijk onderscheiden bij de veertigste editie van het ZeWaKa scoutingkamp in Veere. Ze is sinds 2002 coördinator van het scoutingcentrum in Veere en regelt de boekingen uit binnen- en buitenland. Verder is ze sinds 2011 onderzoeker van Zeeuwse visserstruien en oprichter en voorzitter van de bijbehorende stichting. Burgemeester Ger van de Velde was naar Veere gekomen om Geldof na de opening van het kamp haar lintje op te spelden.