Open dag dierenartspraktijk Poortvliet druk bezocht

De open dag van de nieuwe dierenartspraktijk in Poortvliet was zaterdag goed bezocht. Vele vrienden, familieleden en klanten waren er bij toen oud dierenarts Willem Brons symbolisch de deur van de nieuwe praktijk opende. Marnix Snijder en Claudia Raats van DAP Steenbergen namen twee jaar geleden Brons' klantenbestand over omdat die vanwege gezondheidsredenen moest stoppen. Ze nu hebben nu een eigen centrale praktijk op het eiland.

Brons kreeg de sleutel van een gier die later in de roofvogelshow een rol had. Verder konden kinderen ook nog pony rijden en waren er schapen van dichtbij te bewonderen.