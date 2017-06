Alleen piepers onder plastic op eerste veiling Sint-Annaland

De veiling in Sint-Annaland brengt de eerste tien dagen van het nieuwe seizoen alleen aardappelen bij de klok die onder plastic zijn geteeld. De piepers die niet bedekt zijn door folie staan op achterstand, zei directeur David Hage gisteren bij de opening. ,,Dat komt door de late nachtvorsten die ook ons teeltgebied parten speelden.''

Ze moesten zich zien te herstellen en dat duurde even. De piepers onder plastic hadden minder weet van de vorst. Dat had ook gevolgen voor de aanvoer. De telers brachten 65 ton onder de klok, tegen 113 ton vorig jaar. Toen was de eerste veilingdag van de Alvantho primeuraardappelen ook op 7 juni. Maar daar houdt de overeenkomst wel mee op. Elk jaar is immers anders.

De aardappelen onder plastic hebben nu een voorsprong. Volgens Hage leek het erop dat het een laat seizoen zou worden door het koude voorjaar. ,,Maar toen na 10 mei de temperaturen opliepen naar boven de twintig graden zag je het met de dag groeien. De regenhaspels werden voor de dag gehaald en de gewassen kregen de aantallen millimeters om de groei er in te houden.''

Prijzen

Doré 65-75 cent, Première 49- 53, Frieslander 66-72, Bonken 80, Drielingen 35-41, Kriel 65, Eigenheimer 1,07-1,10. Aanvoer 65 ton.

