Flupland heeft weer een travalje

Sint Philipsland heeft weer een travalje. Leden van heemkundekring Philippuslandt hebben onlangs een replica van smid Duine uit Scherpenisse naast de bushalte geplaatst. Zo keren er steeds meer dingen van vroeger terug in het hedendaagse straatbeeld.

De travalje werd vroeger gebruikt om paarden vast te zetten als ze beslagen moesten worden. Leerlingen van het Calvijn College in Krabbendijke hebben het houtwerk gemaakt. Het ijzerwerk is gedaan in het Ambachtscentrum in Goes en Han Fonteijne van de heemkundekring heeft de travalje geschilderd en helpt nu mee bij de plaatsing. Hij heeft er de nodige vrije uren in gestoken.

Flupland had vroeger twee travaljes, een binnen en een buiten de werkplaats van smid Roozemond in de Voorstraat. De heemkundekring wilde het terugplaatsen op de oude plek, maar dat mocht niet van de gemeente.

In de nacht van maandag op dinsdag is geprobeerd in te breken in het huisje bij de weegbrug, aan de andere kant van de straat. ,,Een grote ergernis. We hebben er weer zorgen en kosten aan", zegt heemkundekring-voorzitter Vleghels. ,,We hopen dat de travalje met rust wordt gelaten. We hebben de eersten er al af moeten sturen. Men ziet het toch als een klimobject."