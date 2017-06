Gerda Elshof, het gezicht van ontmoetingscentrum de Thuishaven

De 62-jarige Gerda Elshof is geboren en getogen in Schiedam, maar besloot in 1978 de rust op te zoeken in Tholen. Ze werkt als coördinator van ontmoetingscentrum De Thuishaven in Ten Anker Tholen. ,,Ik heb de mooiste baan die er is", zegt ze.

Toen Gerda dertien jaar oud was, overleed haar moeder. Dit tekende haar jeugd, maar heeft haar ook gemaakt zoals ze nu is. Ze trouwde met haar man Peter in 1973. Gerda was net achttien jaar oud. Vijf jaar later verhuisden ze naar Tholen. Sinds 1988 werkt ze in Ten Anker waar ze nu al wat jaren het gezicht is van ontmoetingscentrum de Thuishaven. Het is een dagbesteding voor dementerenden en hun mantelzorgers. Voor Elshof is Ten Anker haar tweede thuis.

