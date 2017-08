Afval scheiden kan ook op school

Maud Heijboer en Topagna Tol zagen hoe thuis afval wordt gescheiden, nu gaan ze het op de Jenaplanschool in Poortvliet ook doen. De twee leerlingen maakten een plan om onder meer plastic, blik, gft en papier apart te houden en presenteerden dat voor groep zeven. Wethouder Harmsen was er ook bij en was onder de indruk. Hij beloonde het idee van de leerlingen met een presentje en vond dat andere scholen het goede voorbeeld zouden moeten volgen.