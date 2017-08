250 sportievelingen in water voor goede doel

Aan de zwemvierdaagses in Tholen en Sint-Maartensdijk doen bij elkaar zo'n 250 mensen mee. Vanavond kunnen de zwemmers voor het laatste met de sponsorkaart het bad in. In Tholen zwemt het gezin Franken (op de foto) samen. Alleen Jans vrouw en zijn jongste kind doen niet mee. De opbrengst van de zwemvierdaages zijn bestemd voor het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen waar de lokale stichting Vrienden van Siem geld voor inzamelt.