'Met je rug naar de zee is Stavenisse het begin van de wereld'

Matthias Moerland (34) is geboren en getogen in Stavenisse en is gek op voetbal en zijn dorp. Hij weet die twee dingen zelfs met elkaar te vergelijken. ,,Het is hetzelfde als wanneer je van jongs af aan voor dezelfde club bent, ook al doen ze het niet altijd even goed. Stavenisse is niet altijd boeiend, maar het blijft toch mijn dorpje."