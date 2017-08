Tholen 250e met vrijwillige buurtbemiddeling

Tholen is de 250e gemeente in Nederland die met behulp van vrijwilligers burenruzies gaat oplossen. Het project van zorgaanbieder Traverse moet wijkagenten en gebiedsconsulenten van woningcorporaties ontlasten. Door mensen uit de eigen omgeving of het dorp verderop in te schakelen is de kans op een duurzame oplossing van conflicten groter, vertelt coördinator Pascal Vos.

Bij een startbijeenkomst in het gemeentehuis waren donderdag alle betrokken partijen aanwezig. Burgemeester Ger van de Velde, wethouder Jan Harmsen, wijkagent Nico van den Wijngaard, gebiedsconsulent van Stadlander Frans van Engelen, bestuurders van Traverse en vrijwilligers uit Bergen op Zoom en Roosendaal. De gemeente betaalt het project.

Twee vrijwilligers

Uit Tholen is momenteel alleen Rhodé van den Berge aangemeld als vrijwilliger. Er is verder een concrete aanmelding voor de eerste training in september. Het doel is om een groep van tien vrijwilligers ik oktober echt te laten beginnen met het oplossen van problemen in de buurt.