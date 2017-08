Meerderheid raad voor woontoren

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond voor het plan Kruittoren in Tholen, inclusief de hoge woontoren van 36 meter. SGP, CU, VVD en CDA hadden alle mitsen en maren op een rijtje gezet, hadden gewikt en gewogen, de voors en tegens bestudeerd, maar kwamen tot de conclusie dat het plan nodig is om Vestetuin verder te ontwikkelen.

Raadslid Henk Geluk (SGP) vertelde dat hij zaterdag op de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente meer voor- dan tegenstanders had gesproken. Het afwijzen van het plan zou de gemeente een strop van één miljoen opleveren en dat speelde ook mee in het besluit. Bij de vormgeving van de woontoren moeten volgens deze fracties alle belanghebbenden, zoals de heemkundekring en KruittorenLaag worden betrokken. Dat dit nu pas gebeurt is volgens ABT mosterd na de maaltijd. En voor de SP het zoveelste voorbeeld van de manier waarop het dagelijks bestuur van Tholen omgaat met de bevolking: pas mee laten denken als de pap gestort is.

Half uur beslecht

ABT, SP en PvdA waren tegen het plan. Bij de SGP ontbrak Chris Koopman en bij ABT onthield Cor Oudesluijs zich van stemming omdat hij bij een onderaannemer van projectontwikkelaar Fraanje van het plan Kruittoren werkt. In ruim een half uur was het pleit beslecht en verlieten de meeste belangstellenden de raadzaal.