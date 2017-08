Rhodé Grabijn uit Poortvliet slaagt voor D-examen klarinet

Rhodé Grabijn uit Poortvliet is geslaagd voor haar D-examen op de klarinet. Het was zaterdagavond wel even spannend in de Gasthuiskapel in Tholen. Een verstopte neus leek Grabijn even parten te spelen, maar de examinatoren prikten daar doorheen en prezen haar voor haar techniek en muziekkeuze: ze is een liefhebber van zigeunermuziek en speelt dat dan ook graag op haar klarinet.

De muzikante zit bij Concordia in Tholen en is daarmee de derde klarinettiste die nog in dit schooljaar het D-examen aflegde. Nienke van As en Willemijn Ouwersloot gingen haar voor.