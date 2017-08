Jacob Pekelsma stopt na 38 jaar bij Olympia Tholen

Jacob Pekelsma heeft dinsdagavond na bijna veertig jaar afscheid genomen van gymvereniging Olympia in Tholen. Hij was voorzitter, trainer en wedstrijdleider bij de Thoolse club. Hij neemt geen afscheid van de sport, hij is namelijk nog voorzitter van de Landelijk Technische Commissie Groepsspringen en begeleidt het Nederlandse springteam dat naar EK's gaat.