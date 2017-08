Loten om een koopwoning in Vestetuin

Is er in Amsterdam sprake van een overspannen woningmarkt, in Tholen staan de kandidaten ook in de rij voor een huis. In plan Vestetuin waren er zelfs zes gegadigden voor één koopwoning. Er moest geloot worden. De prijsklasse van 181.000 tot 219.500 euro, vrij op naam, blijkt aantrekkelijk.

Hoewel er alleen in Tholen al 147 huizen te koop staan, liep de verkoop van achttien nieuwe koopwoningen in plan Vestetuin als een tierelier. Acht aan de Grindweg, vier in Noord Oudaan en zes in Vestetuin.

Lees het hele verhaal over het Vestetuin project in de Eendrachtbode van 13 juli.