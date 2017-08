Eerste gebruikers nieuwe duofiets in Vossemeer

Mirco Barthel en Berry Walraven Oud-Vossemeer zijn de eerste gebruikers van de nieuwe duofiets. Iedereen in de gemeente Tholen die niet meer alleen op een tweewieler kan, mag de fiets gratis bij de Spar in Vossemeer ophalen. Dat Walraven en Barthel de eerste gebruikers zijn, is geen toeval.

Zij fietsen namelijk al vier jaar op zo'n duofiets. Eerst had Barthel (40) er een voor zichzelf. Die betaalde zijn moeder Ingrid met een eigen bijdrage en geld van de gemeente. De fiets stond altijd buiten onder een afdak en raakte versleten. Toen er een nieuwe moest komen, is besloten om die bij de Spar in Oud- Vossemeer te stallen. Zo kan de duofiets altijd binnen staan en is die ook makkelijker te bereiken voor andere gebruikers.

Barthel en Walraven hebben al jaren hun vaste tijd op vrijdagmiddag. De rest van de week kunnen anderen ermee weg. Eén iemand uit Sint Philipsland heeft zich al aangemeld en zoekt nog iemand die mee wil.