AVC '87 organiseert succesvol beachvolleybaltoernooi

Het beachvolleybaltoernooi van AVC '87 was een succes. Vrijdagavond en de hele zaterdag volleybalden ruim twintig teams van verschillende niveaus op het zand op de Markt in Tholen. Vrijdagavond was voor de jeugd en zaterdag speelden de senioren. Eerst de recreanten en daarna de spelers op niveau. Van derde tot en met eerste klasse.