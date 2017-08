Rondje Noordkaap brengt ruim 5000 euro op voor Stavoord6

Jaap de Jong uit Scherpenisse en Andre Lugtenburg uit Hellevoetsluis hebben samen bijna tienduizend kilometer gereden in een Volvo uit 1966. Ze deden mee aan de Baltic Sea Circle rally en gingen in twee weken van Hamburg via uit het uiterste puntje van Noorwegen langs Rusland en weer terug naar de Duitse havenstad. Met de tocht hebben ze 5265,50 euro opgehaald voor het lokale goede doel Stavoord6.