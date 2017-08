Jeugd weet Athletes in Action in Tholen goed te vinden

Zo'n honderd kinderen en jongeren zijn deze week te vinden op de Oesterputten in Tholen voor de Athletes in Actionweek. Leden van de christengemeente organiseren jaarlijks aan het begin van de zomervakantie een spelletjesweek. Daarbij is er ook steeds aandacht voor het christelijk geloof. Ze luisteren niet alleen naar een Bijbelverhaal, maar gaan ook in de gesprek met elkaar wat het geloof voor hen betekent.

's Middags komen de jongsten tot 12 jaar. De anderen, tot 18 jaar, komend 's avonds. Athletes in Action is donderdag voor het laatst, alleen de oudste groep komt vrijdagmiddag nog bij mekaar voor de afsluitende zeskamp. Voor het eerst is de week ook mede georganiseerd door leden van de Ichthuskerk.