Jagers tellen 6177 ganzen op Tholen en Flupland

Een keer per jaar tellen jagers in Nederland de ganzen. Zaterdag gingen ook de leden van de Wildbeheer Eenheid van Tholen en Sint Philipsland op pad. Ze telden bij elkaar 6177 ganzen. Tweeduizend meer dan vorig jaar. Volgens de jagers zijn er te veel. Boeren klagen over de schade en vragen jagers ze te schieten.

Elke derde zaterdag van juli gaan in heel Nederland duizenden mensen, veelal jagers, op pad om ganzen te tellen. Met de jaarlijkse telling moeten de ,,beleidsmakers achter hun bureau weten wat er in het veld gebeurt", legt Joost Kunst uit Sint Philipsland uit. Hij is secretaris van de Wild Beheer Eenheid van Tholen en Sint Philipsland. Met vijf auto's en een boot van jagers uit Steenbergen brachten ze zaterdag de lokale ganzenpopulatie in kaart.

