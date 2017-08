Alleen Smerdiek geen Whatsappbuurtpreventie

In de gemeente Tholen zijn 24 actieve Whatsapp Buurtpreventie groepen. De gemeente spreekt van een succes. Sinds de start in 2016 kwamen er alleen maar groepen bij. Behalve Sint-Maartensdijk heeft iedere kern zo'n buurt Whatsappgroep. Er is er zelfs één in de polder. Eerder was Tholen één van de laagvliegers wat de digitale preventie betreft, nu staat de gemeente qua dekking op de 56e plek van de 362 gemeentes die zulke groepen hebben. Via de app houden buurtbewoners elkaar alert. Ze voelen zich er veiliger door.