Mustafa Mouji uit Scherpenisse gelooft niet meer in toeval

De 49-jarige Mustafa Mouji is geboren en getogen in Tholen en woont al 23 jaar in Scherpenisse. Hij is dol op motorrijden en is betrokken bij het Cloveniersgilde. Hij is trots op zijn half Nederlandse en half Marokkaanse afkomst. ,,Ik heb het beste van beide werelden meegekregen."

Samen met zijn zus groeide Mustafa op in de Prins Bernhardstraat in Tholen. ,,In die wijk bracht ik mijn jeugd door. Computerspelletjeswaren er nog niet in die tijd, dus ik speelde veel buiten." Hij groeide op bij een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. ,,Ik heb het beste van twee werelden meegekregen. De ene dag aten we tajine en de andere dag Hollandse pot. Ik ben trots op zowel mijn Marokkaanse als Nederlandse afkomst en zal die nooit verloochenen."

