Annemiek Buijs-Bakx exposeert in Peru en de Meestoof

Kunstenares Annemiek Buijs-Bakx uit Stavenisse heeft in haar leven wel 1500 portretten geschilderd, schat ze. Door al dat oefenen is ze zo goed geworden dat twintig van haar portretten te zien zijn in een galerie in Lima,Peru. Sinds dinsdag is haar expositie 'Eyelights' in de Meestoof te bewonderen. De vijftien schilderijen zijn te zien in de koffie kamer van het streekmuseum.