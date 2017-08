Op zoek naar vrijwilligers voor tafeltje dekje

'Nood bij het bezorgen van warme maaltijden in Tholen is hoog'. Een kop uit een Eendrachtbode van vijftien jaar geleden. De onzekerheid speelt nu weer in het stadje. Een chauffeur kan door een operatie volgende maand niet rijden. En Piet Withagen, toen 19 jaar bezorger, wil na 34 jaar er eens een punt achter zetten. Maar, het was al vaker spannend bij de warme maaltijdvoorziening.

Allévo is voor Tholen dringend opzoek naar bezorger. Drie geïnteresseerden zijn in gesprek met de zorgaanbieder en hebben al een dienst meegedraaid. Vier eerdere kandidaten zijn afgehaakt.

Beetje cru

BN de Stem en de PZC besteedden er aandacht aan met onheilspellende koppen: Tafeltje dekje op de tocht. ,,Ja, daar schrok ik wel van. Het is een beetje cru", zegt Withagen. ,,Als ik nu stop dan is het niet zo dat het meteen helemaal klaar is." Zijn vrouw Anna zegt: ,,Het is al vaker gebeurd dat het even spannend was. Er zijn zelfs weken geweest dat er niks bezorgd werd."

Tekorten opgevangen

In de verhalen in de dagbladen werd gesuggereerd dat de gehele gemeentelijke maaltijd voorziening haast op zijn gat lag, maar het gaat dus enkel om de route in Tholen die Withagen om de week rijdt. Zo'n dertig mensen zouden dan zonder de bezorging van warm eten zitten. Withagens collega chauffeur wordt in augustus geopereerd en kan dan niet rijden. Nu werden zulke tekorten al vaker opgevangen met de bestaande vrijwilligers.

