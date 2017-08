Brullende Oranje Leeuwinnen worden ook op Tholen gehoord

De prestaties van de Nederlandse voetbalvrouwen op het EK worden ook in de streek op de voet gevolgd. Agnes van den Berge was met het Onder13-team van Stavenisse donderdag aanwezig op het Kasteel in Rotterdam, bij de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Denemarken. Speelsters als Angelique Hage en Naomi van Mierlo zijn blij met de successen van de Oranje Leeuwinnen en onder de indruk van het hoge sportieve niveau tijdens het EK.

Wim Scherpenisse, technisch manager bij de vrouwen van Smerdiek, verwacht dat ook de eilandelijke verenigingen gaan profiteren van alle media-aandacht voor het toernooi. ,,Dit is regelrechte promotie voor het vrouwenvoetbal en zal veel jonge meiden er toe aanzetten om lid te worden van een club.

Naomi van Mierlo uit Oud-Vossemeer heeft de Oranje Leeuwinnen tot dusver ook niet met eigen ogen aan het werk gezien. ,,Het past niet in de agenda, jammer genoeg." Voor Van Mierlo, werkzaam bij het Jeugd- en Jongerenwerk van de gemeente Tholen, zijn het drukke weken. ,,We organiseren nogal wat activiteiten in de vakantieperiode, zodoende.'' Het EK leeft wel, weet ze als speelster van Smerdiek en trainster van zowel het meisjes- als vrouwenteam bij Vosmeer.

Stroomversnelling

,,Iedereen praat er al maanden over.'' Het vertoonde spel tot dusver zorgt voor nog meer wind in de zeilen. ,,Het niveau is vrij hoog. Het ziet er in alle opzichten beter uit. Rondspelen van de bal, helemaal volgens de vaderlandse traditie. Tikkie-takka voetbal. Je merkt dat de belangstelling voor het meisjesvoetbal groeit en door dit toernooi gaat die ontwikkeling ineen stroomversnelling komen.''