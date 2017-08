Jongeren ontsnappen uit klaslokaal

Vier groepen van bij elkaar ongeveer dertig kinderen waren dinsdagmiddag bij Gorishoek om zich te laten opsluiten in een klaslokaal. Alleen na het succesvol doorstaan van het examen mochten ze de ruimte eerder dan drie kwartier verlaten. Jeugd en jongerenwerk had geluk dat het net op die dag een binnenactiviteit had gepland.

Het mochten dan wel summergames zijn, gelukkig was het dinsdagmiddag voor de jeugd een binnenactiviteit. Door de wind en buien was het onder een dak en tussen vier muren fijner. Zo'n dertig jongeren vanaf twaalf jaar waren naar Gorishoek gekomen om de uitdaging aan te gaan: binnen 45 minuten ontsnapt zijn uit het klaslokaal.

,,Het is eigenlijk een soort examen van Meester Prikkebeen", vertelt Michael Goudzwaard. Prikkebeen was een stripfiguur en is later gebruikt in liedjes van Nederlandse zangers. ,,Ik ben zelf een dertiger. De jeugd die er vanmiddag is, zegt Prikkebeen misschien minder."

Wiskunde

Bij binnenkomst hangen in de hal klassenfoto's. Links iedereen die het niet haalde en rechts de groepen die wel slaagden. Het is ongeveer half om half. Eenmaal in het klaslokaal gaat de deur dicht en trekt Goudzwaard zich terug. De groep is aangewezen op alles wat in het lokaal aanwezig is. Borden, boekjes, en foto's. De standaard vakken als aardrijkskunde en wiskunde komen terug. Op de achtergrond klinkt drie kwartier lang dezelfde neutrale muziek. Om zenuwachtig van te worden.

Eén dame

,,Het is geen spookhuis hoor", zegt Goudzwaard. De volgende groep is aan de beurt. Het zijn bijna allemaal jongens. Sanne de Viet uit Tholen is de enige dame in het gezelschap. Anders dan bij een echt examen, mogen de jongeren zoveel kletsen en samenwerken als ze willen. Hun telefoons moeten ze wel inleveren. Spieken via het internet is dan weer niet toegestaan.