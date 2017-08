Lastig om EHBO’ers te vinden voor evenementen

De Thoolse EHBO-verenigen en het Rode Kruis Tholen/ Reimerswaal hebben steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende verenigingen. Voorzitter en secretaris Henk van Driel van de EHBO-afdeling Tholen zegt dat het lastig is om voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten bij evenementen. ,,Jawel, ik schrijf alle zestig leden aan, maar het zijn er steeds een stuk of tien, twaalf waar ik op kan rekenen. Het zijn altijd dezelfden. Dat doet wel eens pijn. Dan sta je zelf bij een evenement als EHBO'er en dan zie je de anderen voorbij lopen. Waarom ga je ook niet één of twee uur staan, denk ik dan wel eens.''

Een verklaring heeft Van Driel niet. ,,Is het angst? Hebben mensen geen tijd? De dienstverlening is altijd op zaterdag. Dat speelt wel een rol. Mensen willen graag een vrij weekend.'' Aan de andere kant ziet hij ook dat de leden wel naar herhalingscursussen komen. Secretaris Margo Snip van de EHBO-afdeling Sint-Maartensdijk bevestigt het verhaal van Van Driel. ,,Het zijn meestal dezelfden die het doen. Als we gevraagd worden om EHBO-ers in te zetten, dan stuur ik al onze leden een mail. Dat zijn er zo'n 35. Meestal zijn er zeven tot acht die een inzet kunnen doen.''

Lees het hele verhaal in de Eendrachtbode van 27 juli.