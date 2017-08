Verwarde Stavenissenaar niet aangehouden

In Stavenisse zijn zondagavond politie en brandweer op de been geweest voor een verwarde man. De 26-jarige Stavenissenaar dreigde volgens de politie zijn huis op te blazen. De brandweer heeft een brandje in zijn huis geblust.



De man is formeel niet aangehouden, maar verblijft in het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het Openbaar Ministerie beslist later of hij wel of niet wordt vervolgd.