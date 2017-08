Genieten van vakantieweek Noord-Ierland

Zeven jonge cliënten van zorgboerderij Int Zadel in Oud-Vossemeer, en dagbesteding Le Séjour en woonlocatie Smalstad XL in Tholen hebben een week doorgebracht in een vakantiehuis in Noord-Ierland. Thoolse vrijwilligers van project M.A.N.K. (van stichting Kinder House Noord-Ierland) waren mee. De trip werd mede mogelijk gemaakt door een flinke bijdrage van de stichting Carbidschieten Tholen. De jongeren vlogen van Amsterdam naar Belfast en beleefden een prachtige week. Het project stopt, omdat het vakantiehuis inmiddels is verkocht.