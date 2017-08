Hotel Stavenisse wordt bed en breakfast

Het voormalige café De Pomp aan de Voorstraat in Stavenisse krijgt een nieuw leven als bed en breakfast. De Amsterdamse dertigers Steffie van de Lande en Willem Dorresteijn zijn al een jaar aan het verbouwen. De eerste gastenkamer is gereed, Het zeventiende eeuwse pand is honderden jaren lang een herberg geweest, later hotel, en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zat er een supermarkt in. Nu wordt het Hotel Stavenisse.