Jongeren schieten met pijlen in droge gymzaal Stavenisse

Zo'n dertig jongeren (deze keer alleen jongens) gingen elkaar dinsdagmiddag te lijf met pijl en boog in de gymzaal in Stavenisse. Jeugd en jongerenwerk had deze activiteit eigenlijk voor buiten bedoeld, maar eenmaal ter plaatse op het trapveldje in de Pilootweg, is besloten om vanwege de regen naar binnen te verkassen.